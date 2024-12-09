Трошкин Иван
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Трошкин Иван
- Звание/должность
- вахмистр 1-й кон.-горн.батареи 3-го рез.отр.
- Место службы
- заамурского округа отд.корпуса пограничной стражи 3-й бригады
- Причина выбытия и награждения
- ранен в правую ногу 04/06/1904 в бою у д.Ляндяпудзы
- География
- Орловская, Кромский,Трасенская вол.,с.Трасны
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