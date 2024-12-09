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Трошкин Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Трошкин Иван
Звание/должность
вахмистр 1-й кон.-горн.батареи 3-го рез.отр.
Место службы
заамурского округа отд.корпуса пограничной стражи 3-й бригады
Причина выбытия и награждения
ранен в правую ногу 04/06/1904 в бою у д.Ляндяпудзы
География
Орловская, Кромский,Трасенская вол.,с.Трасны

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