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Тесленко Гавриил

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Тесленко Гавриил
Звание/должность
стрелок
Место службы
11-й восточно-сибирской стрелковы полк
Причина выбытия и награждения
убит 08/04/1904
География
Полтавская, Лубенский,Оржевская вол.,д.Гутовка

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