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Творожек Андрей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Творожек Андрей
Звание/должность
рядовой
Место службы
140-й зарайский пехотный полк
Причина выбытия и награждения
остался на поле сражения 02/1904 в боях при Вафангоу
География
Калишская, Ленчитский,гм.Лисьлювох,д.Врублев

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