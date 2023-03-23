Степанов
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Степанов
- Звание/должность
- штабс-капитан
- Место службы
- 13-я конно-артиллерийская батарея
- Причина выбытия и награждения
- убит 15/03/1904 в деле у Чион-джю
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