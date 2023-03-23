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Слаболицкий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Слаболицкий
Звание/должность
капитан
Место службы
12-й вост.-сиб.стрел.полк
Причина выбытия и награждения
ранен 18/04/1904 в деле под Тюренченом и р.Ялу

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