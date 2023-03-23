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Скрыдников Дмитрий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Скрыдников Дмитрий
Звание/должность
стрелок
Место службы
36-й восточно -сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
ранен в бою 21/05/1904 у д.Юдзятун
География
Тобольская, Тарский ,Елановская вол.,д.Михайловка

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