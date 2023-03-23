Скрыдников Дмитрий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Скрыдников Дмитрий
- Звание/должность
- стрелок
- Место службы
- 36-й восточно -сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен в бою 21/05/1904 у д.Юдзятун
- География
- Тобольская, Тарский ,Елановская вол.,д.Михайловка
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