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Сидоренко Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Сидоренко Иван
Звание/должность
стрелок
Место службы
25-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст. за храбрость и мужество во время бомбардировок крепости Порт-Артур ,26/02/1904 был часовым у порохового склада и не оставил поста,когда в 10 шагах от него упал неприят.снаряд

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