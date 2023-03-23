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Семенов Семен

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Семенов Семен
Звание/должность
казак
Место службы
забайкальская казачья дивизия
Причина выбытия и награждения
убит 24/07/1904 в бою при д.Дзянчана
География
Забайкальская область, 2-е воен.отд. Чиндантской ст.

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