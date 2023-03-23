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Саламатов Дмитрий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Саламатов Дмитрий
Звание/должность
казак 1-й сотни 1-го аргунского полка
Место службы
забайкальское казачье войско
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4ст.за то,что когда у сотенного командира была убита лошадь,быстро подскочил и подвёл своего коня

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