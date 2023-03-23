Саламатов Дмитрий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Саламатов Дмитрий
- Звание/должность
- казак 1-й сотни 1-го аргунского полка
- Место службы
- забайкальское казачье войско
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 4ст.за то,что когда у сотенного командира была убита лошадь,быстро подскочил и подвёл своего коня
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