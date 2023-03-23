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Рухлов Кондратий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Рухлов Кондратий
Звание/должность
стрелок
Место службы
2-й вост.-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
умер 15/03/1904 от воспаления брюшины
География
Тамбовская, Тюкалинский,Пановская вол.,с.Паново

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