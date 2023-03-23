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Рухве Вильгельм Сандеров

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Рухве Вильгельм Сандеров
Звание/должность
марсовой
Место службы
броненосец "Цесаревич"
Причина выбытия и награждения
убит 28/07/1904
География
Эстляндская, Везенбергский,волости Вик

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