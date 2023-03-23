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Романов Тимофей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Романов Тимофей
Звание/должность
стрелок
Место службы
2-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
пропал без вести 02/06/1904 в бою при Вафаньопэн
География
Вологодская, Сольвычегодский,Гарновская вол,д.Куражская

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