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Романов Павел

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Романов Павел
Звание/должность
рядовой 35-й сотни 2-й бригады
Место службы
Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
Причина выбытия и награждения
ранен в живот 27/03/1904 в стычке с хунхузами ,помещён в околодок 4-го линейного отряда до открытия госпиталя
География
Смоленская, Краснинский,Юрьевская вол.,д.Копылово

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