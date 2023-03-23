Романов Павел
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Романов Павел
- Звание/должность
- рядовой 35-й сотни 2-й бригады
- Место службы
- Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
- Причина выбытия и награждения
- ранен в живот 27/03/1904 в стычке с хунхузами ,помещён в околодок 4-го линейного отряда до открытия госпиталя
- География
- Смоленская, Краснинский,Юрьевская вол.,д.Копылово
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