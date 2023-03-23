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Ремизов Александр Иванов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Ремизов Александр Иванов
Звание/должность
старший комендор
Место службы
крейсер 1-го ранга "Громобой"
Причина выбытия и награждения
умер от ран или убит 1904
География
Тамбовская, Темниковский,Кегаловская вол.,с.Кегаловка

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