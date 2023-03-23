Прокопенко Василий Арсеньев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопенко Василий Арсеньев

Прокопенко Василий Арсеньев

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Прокопенко Василий Арсеньев
Звание/должность
матрос 1-й статьи
Место службы
крейсер "Аскольд"
Причина выбытия и награждения
убит в бою 28/07/1904
География
Подольская, Брацлавский,Тростянецкая вол . и село

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.