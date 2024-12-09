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Плеханов Дмитрий Иванович

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Плеханов Дмитрий Иванович
Звание/должность
стрелок
Место службы
36-й восточно -сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
ранен в бою 18/04/1904 под Тюренченом
География
Тобольская, Тюменский,Еланская вол.,д.Плеханово

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