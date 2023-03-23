Пилат Иван
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Пилат Иван
- Звание/должность
- гм.Ящов
- Место службы
- 3-я восточно-сибирская стрелковая артиллерийская бригада
- Причина выбытия и награждения
- ранен 17-18/04/1904 под Тюренченом
- География
- Люблинская, Люблинский,гм.Ящов
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