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Петров Пётр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Петров Пётр
Звание/должность
старший унтер.офицер
Место службы
15-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.во время бомбард.гор.Порт-Артура 02/04/1904,оставаясь в секретах под огнём противника на Перепелиной горе ,прекратили попытки сигнализации злоумышл.с неприятельской эскадрой

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