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Панкратов Никита

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Панкратов Никита
Звание/должность
стрелок
Место службы
11-й восточно -сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
ранен в боях под Тюренченом 17/04/1904-18/04/1905
География
Тобольская, Тюкалинский ,Сланская вол.,д.Чиняево

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