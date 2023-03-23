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Овчинников Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Овчинников Иван
Звание/должность
ефрейтор
Место службы
24-й полк 6-я бригада
Причина выбытия и награждения
плен,здоров привезён в гор.Мацуяму с 08-18/07/1904

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