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Мухамедсафа Абдулбак

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Мухамедсафа Абдулбак
Звание/должность
рядовой
Место службы
138 пехотный болховский полк
Причина выбытия и награждения
ранен,остался в строю 20/08/1904 в бою у д.Сыкватунь
География
Пермская, Шадринский,Теченская вол.,д.Мыслинова

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