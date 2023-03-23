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Муравский

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Муравский
Звание/должность
подполковник ,командир батареи
Место службы
3-й батареи 3-й вос.-сиб.арт.бригады
Причина выбытия и награждения
убит 18/04/1904 в деле под Тюренченом и р.Ялу

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