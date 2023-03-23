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Морозов Иосиф Николаевич

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Морозов Иосиф Николаевич
Звание/должность
ефрейтор 53-й роты 4-й бригады
Место службы
Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
Причина выбытия и награждения
убит 28/02/1904
География
Черниговская, Глуховский,Ямпольская вол.

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