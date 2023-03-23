Минтарь Степан Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинтарь Степан Михайлов

Минтарь Степан Михайлов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Минтарь Степан Михайлов
Звание/должность
младший унтер-офицер
Место службы
приморский драгунский полк
Причина выбытия и награждения
убит 20/07/1904 в бою на передовой позиции
География
Бессарабская, Измаильский,по призыву причислен к общ.Волисанлий

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.