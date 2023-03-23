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Мелешкин Дмитрий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Мелешкин Дмитрий
Звание/должность
рядовой 19-й сотни
Место службы
уссурийский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,08/04/1904,будучи тяжело ранен в руку,остался в строю,и не хотел ехать на станцию,пока не получил категорический приказ офицера

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