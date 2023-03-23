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Мацулевич Казимир Антонович

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Мацулевич Казимир Антонович
Звание/должность
рядовой
Место службы
заамурского округа отдельный корпус пограничной стражи 2-й бригады
Причина выбытия и награждения
ранен 27/06/1904
География
Виленская

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