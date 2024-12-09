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Матвеев Фед.Фед.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Матвеев Фед.Фед.
Звание/должность
младший унтер-офицер
Место службы
85-й пех.выборгский его импер.корол.вел.Императора Германского Короля Прусского Вильгельма II полка
Причина выбытия и награждения
убит 30/09/1904 в бою при дд.Хамытань и Янсантай
География
Новгородская, Новгородский ,Троицкая вол.,д.Коромыслова

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