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Марьясов Тимофей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Марьясов Тимофей
Звание/должность
стрелок
Место службы
34-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
ранен 02/06/1904 в бою у Вафангоу
География
Енисейская, Ачинский,Ужурская вол.,д.Темрянок

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1878
1916

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