Марьясов Тимофей
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Марьясов Тимофей
- Звание/должность
- стрелок
- Место службы
- 34-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен 02/06/1904 в бою у Вафангоу
- География
- Енисейская, Ачинский,Ужурская вол.,д.Темрянок
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1878
1916