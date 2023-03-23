Маллер
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Маллер
- Звание/должность
- подполковник
- Место службы
- командир 2-й бат.6-й вост.-сиб.арт.бригады
- Причина выбытия и награждения
- смертельно ранен и умер 17/07/1904 в деле под Тюренченом
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