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Маллер

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Маллер
Звание/должность
подполковник
Место службы
командир 2-й бат.6-й вост.-сиб.арт.бригады
Причина выбытия и награждения
смертельно ранен и умер 17/07/1904 в деле под Тюренченом

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