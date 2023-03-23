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Леонтьев Андрей Егоров

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Леонтьев Андрей Егоров
Звание/должность
кочегар
Место службы
крейсер 1-го ранга "Варяг"
Причина выбытия и награждения
спасён газета 17-1904
География
Тверская, Вышневолоцкий

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