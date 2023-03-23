Кудымов Аммос
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Кудымов Аммос
- Звание/должность
- стрелок
- Место службы
- 19-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- убит 18/07/1904 в бою при д.Кангуалин
- География
- Пермская, Соликамский,Верхтечинская вол.,с.Позагород
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
18.07.1904 ст.
Соликамский уезд, Пермская губерния, Российская империя.