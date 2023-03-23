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Колесников Алексей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Колесников Алексей
Звание/должность
рядовой 33-й сотни
Место службы
уссурийский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,13/04/1904,будучи ранен ,после перевязки остался в строю по окончание стычки с хунхузами

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