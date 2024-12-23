Кушнирев Иван Константинов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Кушнирев Иван Константинов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2161
- Сословие
- разночинцы
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 261
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 113
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 261
01 | Кушнирев Константин Андреев: - / 42 | разночинцы - глава
02 | Кушнирева Фекла Данилова: - / 35 | разночинцы - жена главы [1]
03 | Кушнирев Иван Константинов: - / 9 | разночинцы - сын главы [1]
04 | Кушнирева Ксения Константинова: - / 13 | разночинцы - дочь главы [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.