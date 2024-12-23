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Молочаев Харитон Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Молочаев Харитон Федоров
Пол
муж
Номер записи
2138
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
254
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 186
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 254
01 | Молочаев Федор Федоров: - / 65 | войсковые жители - глава
02 | Молочаев Харитон Федоров: - / 35 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Молочаева Агафия Иванова: - / 30 | войсковые жители - жена Харитона [2]
04 | Молочаев Григорий Харитонов: - / 8 | войсковые жители - сын Харитона [2]
05 | Молочаев Роман Харитонов: - / полугоду | войсковые жители - сын Харитона [2]
06 | Молочаева Агрипина Харитонова: - / 15 | войсковые жители - дочь Харитона [2]
07 | Молочаева Мотрена Харитонова: - / 11 | войсковые жители - дочь Харитона [2]
Дополнительная информация в записи
Оной Молочаев перешел сюда на жительство слободы Талов из войсковых жителей в разсуждении общего владения землею и по повелению земского суда причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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