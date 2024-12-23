Келешко Агафия Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Келешко Агафия Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2136
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 253
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Мирона [3]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 186
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 253
01 | Келешко Лаврентий Иванов: - / 80 | войсковые жители - глава
02 | Келешко Василий Лаврентиев: - / 30 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Келешко Мирон Лаврентиев: - / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Келешко Агафия Иванова: - / 20 | войсковые жители - жена Мирона [3]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Келешко перешел сюда на жительство слободы Талов из войсковых жителей в разсуждении общего владения землями и по повелению земского суда причислен
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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