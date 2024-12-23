Борченко Евдокия Ильина
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Борченко Евдокия Ильина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2085
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 245
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- жена Антона [3]
- Откуда прибыл
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 184
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 245
01 | Борченко Василий Василиев: 35 / 48 | войсковые жители - глава
02 | Борченко Феодосия Петрова: 34 / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Борченко Антон Василиев: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Борченко Тимофей Василиев: 4 / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Борченко Артем Василиев: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Борченко Мотрена Василиева: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Борченко Марья Василиева: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Борченко Анна Василиева: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Борченко Корней Василиев: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Борченко Евдокия Ильина: - / 20 | войсковые жители - жена Антона [3]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество сего хутора с войсковых жителей
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, девичья фамилия - Романенко
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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