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Дубина Григорий Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Дубина Григорий Федоров
Пол
муж
Номер записи
2073
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
244
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
х. Бугаев, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
смена жительства
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 183об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 244
01 | Дубина Федор Антонов: 38 / - | войсковые жители - глава
02 | Дубина Анна Демьянова: 38 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Дубина Данило Федоров: 8 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Дубина Григорий Федоров: 3 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Дубина Влас Федоров: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Дубина Евдокия Федорова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Дубына перешел на жительство со всем семейством войсковой слободы Талов хутор Бугаев в разсуждении общего владения землею где и в сказке показан быть должен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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