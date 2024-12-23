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Голоденко Влас Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Голоденко Влас Семенов
Пол
муж
Номер записи
2068
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
243
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
бежал(а)
Год убытия
1787
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 183об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 243
01 | Голоденко Семен Василиев: 38 / - | войсковые жители - глава
02 | Голоденко Елена Максимова: 30 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Голоденко Тарас Семенов: 21 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Голоденко Артем Семенов: 15 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Голоденко Никита Семенов: 8 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Голоденко Влас Семенов: 2 / - | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Голоденко Евдокия Семенова: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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