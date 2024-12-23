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Журбенко Гаврило Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Журбенко Гаврило Григориев
Пол
муж
Номер записи
2032
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
241
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 181об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 241
01 | Журбенко Григорий Иванов: 36 / 49 | войсковые жители - глава
02 | Журбенко Ксения Антонова: 36 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Журбенко Гаврило Григориев: 13 / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Журбенко Иван Григориев: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Журбенко Григорий Григориев: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Журбенко Федор Григориев: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Журбенко Параскева Григориева: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Журбенко Анна Григориева: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Журбенко Улияна Григориева: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Журбенко Мелания Григориева: 4 / 17 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Журбенко Феодосий Григориев: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
12 | Журбенко Евфросиния Игнатова: - / 18 | войсковые жители - жена Гаврило [3]
13 | Журбенко Тетияна Василиева: - / 19 | войсковые жители - жена Ивана [4]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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