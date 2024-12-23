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Нема Настасия Афанасиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Нема Настасия Афанасиева
Пол
жен
Номер записи
2022
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
239
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Якова [3]
Откуда прибыл
х. Зайцов, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина поступления
взята замуж
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 181
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 239
01 | Немой Марко Михаилов: 42 / - | войсковые жители - глава
02 | Нема Саломия Максимова: 40 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Немой Яков Марков: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Немой Савва Марков: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Нема Анна Маркова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Нема Настасия Маркова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Нема Фекла Маркова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Нема Настасия Афанасиева: - / 20 | войсковые жители - жена Якова [3]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество слободы Костянтиновки в хуторе Зайцевом с войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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