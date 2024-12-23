Белянска Ксения Павлова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Белянска Ксения Павлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1984
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 234
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Павла [2]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 179об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 234
01 | Белянска Варвара Данилова: 55 / 68 | войсковые жители - глава
02 | Белянской Павел Анисимов: 18 / 31 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Белянска Акилина Василиева: - / 28 | войсковые жители - жена Павла [2]
04 | Белянска Ксения Павлова: - / 2 | войсковые жители - дочь Павла [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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