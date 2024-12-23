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Белянска Ксения Павлова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Белянска Ксения Павлова
Пол
жен
Номер записи
1984
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
234
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Павла [2]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 179об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 234
01 | Белянска Варвара Данилова: 55 / 68 | войсковые жители - глава
02 | Белянской Павел Анисимов: 18 / 31 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Белянска Акилина Василиева: - / 28 | войсковые жители - жена Павла [2]
04 | Белянска Ксения Павлова: - / 2 | войсковые жители - дочь Павла [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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