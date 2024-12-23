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Белянска Евфимия Максимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Белянска Евфимия Максимова
Пол
жен
Номер записи
1975
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
233
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
50
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
смена жительства
Год рождения вычисленный
1732
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 179
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 233
01 | Белянской Самоило Моисеев: 56 / - | войсковые жители - глава
02 | Белянска Евфимия Максимова: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Белянской Роман Самоилов: 18 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Белянска Пелагея Самоилова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Белянска Марья Василиева: 20 / - | войсковые жители - жена Романа [3]
06 | Белянской Кирило Романов: 1 / - | войсковые жители - сын Романа [3]
07 | Белянска София Романова: 2 / - | войсковые жители - дочь Романа [3]
Дополнительная информация в записи
Старинная сего хутора. Вышеписанный Самоило Белянской перешел на жительство в слободу Смаглеевку со всем семейством в разсуждении в земли общего владения и там в сказках показан будет
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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