Пересада Марья Григориева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Пересада Марья Григориева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1946
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 230
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 20
- Возраст по текущей РС
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 178
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 230
01 | Пересада Кузма Иванов: 21 / 34 | войсковые жители - глава
02 | Пересада Марья Григориева: 20 / 33 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Пересада Алексей Кузмин: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Пересада Марья Кузмина: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Пересада Мелания Кузмина: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Пересада Анна Кузмина: - / 8 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Пересада Параскева Кузмина: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Пересада Дарья Кузмина: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Пересада Петр Иванов: 17 / 30 | войсковые жители - брат главы [1]
10 | Пересада Агрипина Никитина: 16 / 29 | войсковые жители - жена Петра [9]
11 | Пересада Василий Петров: - / 12 | войсковые жители - сын Петра [9]
12 | Пересада Потап Петров: - / 10 | войсковые жители - сын Петра [9]
13 | Пересада Фома Петров: - / 8 | войсковые жители - сын Петра [9]
14 | Пересада Андрей Петров: - / 2 | войсковые жители - сын Петра [9]
15 | Пересада Ирина Петрова: - / 11 | войсковые жители - дочь Петра [9]
16 | Пересада Ксения Петрова: - / 5 | войсковые жители - дочь Петра [9]
17 | Пересада Агафия Петрова: - / 3 | войсковые жители - дочь Петра [9]
18 | Парасадина Тетияна Матвеева: 60 / - | войсковые жители - мать главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Старинная сего хутора
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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