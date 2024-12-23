Штифаненко Улияна Яковлева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Штифаненко Улияна Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1901
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 226
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 176
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 226
01 | Штифаненко Андрей Данилов: 16 / 29 | войсковые жители - глава
02 | Штифаненко Улияна Яковлева: 15 / 28 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Штифаненко Григорий Андреев: 1 месяц / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Штифаненко Марья Андреева: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Штифаненко Устина Андреева: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Штифаненко Анна Андреева: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Штифаненко Иван Данилов: 10 / 23 | войсковые жители - брат главы [1]
08 | Штифаненко Михаило Данилов: 5 / 18 | войсковые жители - брат главы [1]
09 | Штифаненко Настасия Ильина: - / 22 | войсковые жители - жена Ивана [7]
10 | Штифаненко Тетияна Иванова: - / 2 | войсковые жители - дочь Ивана [7]
11 | Штифаненко Христина Феодосиева: - / 18 | войсковые жители - жена Михаило [8]
- Дополнительная информация в записи
- Старинная сего хутора
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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