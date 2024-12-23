Марченко Роман Федоров
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Марченко Роман Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1880
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 224
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 36
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1746
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 175
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 224
01 | Марченко Роман Федоров: 36 / 49 | войсковые жители - глава
02 | Марченко Параскева Алексеева: 30 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Марченко Марфа Федорова: - / 36 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
04 | Марченко Емелиян Романов: полугоду / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Марченко Евдокия Романова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Марченко Акилина Романова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Марченко Дарья Романова: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Марченко Марья Романова: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Комментарий наборщика
- Современная версия фамилии осталась такой же - Марченко (из Книги Памяти Кантемировского района)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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