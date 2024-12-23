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Сахненко Василий Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Сахненко Василий Степанов
Пол
муж
Номер записи
1857
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
221
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Степана [3]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 173об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 221
01 | Сахненко Никифор Максимов: 54 / - | войсковые жители - глава
02 | Сахненко Устина Алексеева: 50 / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Сахненко Степан Никифоров: 30 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Сахненко Пелагея Никифорова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Сахненко Марфа Гаврилова: 30 / - | войсковые жители - жена Степана [3]
06 | Сахненко Трофим Степанов: 10 / 23 | войсковые жители - сын Степана [3]
07 | Сахненко Василий Степанов: 4 / 17 | войсковые жители - сын Степана [3]
08 | Сахненко Филип Степанов: полугоду / - | войсковые жители - сын Степана [3]
09 | Сахненко Евфросиния Николаева: - / 22 | войсковые жители - жена Трофима [6]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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