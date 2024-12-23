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Калюжна Марья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Калюжна Марья Иванова
Пол
жен
Номер записи
1849
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
220
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
вышла замуж
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 173
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 220
01 | Калюжной Пантелимон Ильин: 33 / - | войсковые жители - глава
02 | Калюжна Марья Иванова: 30 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Евдокия: 2 / - | войсковые жители - дочь главы приемушная [1]
Дополнительная информация в записи
Вышла в замужество в слободу Смаглеевку за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Ткач (отличается год рождения)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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