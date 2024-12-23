Калюжна Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалюжна Феодосия Иванова

Калюжна Феодосия Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Калюжна Феодосия Иванова
Пол
жен
Номер записи
1820
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
217
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
мать главы [1]
Возраст по прошлой РС
80
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1702
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 172
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 217
01 | Калюжной Максим Никитин: 35 / 48 | войсковые жители - глава
02 | Калюжна Марья Владимирова: 34 / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Калюжной Федор Максимов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Калюжной Яков Максимов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Калюжной Марко Максимов: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Калюжна Феодосия Иванова: 80 / - | войсковые жители - мать главы [1]
Комментарий наборщика
В копии (ГАВО, И261-1-813) имя Феврония
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.