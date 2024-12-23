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Калюжной Максим Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Калюжной Максим Никитин
Пол
муж
Номер записи
1815
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
217
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1747
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 171об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 217
01 | Калюжной Максим Никитин: 35 / 48 | войсковые жители - глава
02 | Калюжна Марья Владимирова: 34 / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Калюжной Федор Максимов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Калюжной Яков Максимов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Калюжной Марко Максимов: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Калюжна Феодосия Иванова: 80 / - | войсковые жители - мать главы [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии - Калюжный или Колюжный (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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