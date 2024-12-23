Калюжной Максим Никитин
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Калюжной Максим Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1815
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 217
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 35
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1747
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 171об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 217
01 | Калюжной Максим Никитин: 35 / 48 | войсковые жители - глава
02 | Калюжна Марья Владимирова: 34 / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Калюжной Федор Максимов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Калюжной Яков Максимов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Калюжной Марко Максимов: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Калюжна Феодосия Иванова: 80 / - | войсковые жители - мать главы [1]
- Комментарий наборщика
- Современная версия фамилии - Калюжный или Колюжный (из Книги Памяти Кантемировского района)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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