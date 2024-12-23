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Грицаенков Дмитрий Матвеев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Грицаенков Дмитрий Матвеев
Пол
муж
Номер записи
1763
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
213
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат главы [1]
Откуда прибыл
сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 166
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 213
01 | Грицаенков Артем Матвеев: - / 16 | войсковые жители - глава
02 | Грицаенков Дмитрий Матвеев: - / 12 | войсковые жители - брат главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Грицаенко перешел сюда на жительство и по повиновении земского суда причислен слободы Костянтиновси из войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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